الصحة السعودية تلزم تدريب الأخصائيين على لغة الإشارة

ألزمت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تدريب الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي علاقات المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة على لغة الإشارة.

وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية في السعودية الدكتور يعقوب المزروع، أن هذا الإلزام تم إقراره بعد أن عقد المجلس اجتماعه الـ 68.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تسهيل التواصل مع مستخدمي هذه اللغة عند مراجعاتهم للمستشفيات.

وأكد المزروع أن المجلس أقر إلزام جميع القطاعات الصحية بسرعة إرسال تقارير المرضى الذين يحالون للهيئة الطبية طلباً للعلاج في الخارج، كما أقر تكليف خبراء من وزارة الصحة، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لوضع نظام للاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة في القطاعات بشأن خدمات الخلايا الجذعية لما يحمله من أهمية في مجال الرعاية الصحية .

وأشار المزروع إلى أن المجلس وافق على دعم طلب وزارة الحرس الوطني منح مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الشخصية الاعتبارية إلى جانب أنه أحال موضوع المراكز الصحية الوطنية إلى اللجنة التحضيرية للمجلس لدراسته بشكل موسع والرفع للمجلس بالمرئيات في اجتماعه المقبل.