العاهل السعودي للوزراء: أرجوكم قابلوا الشعب كأنهم أنا

طلب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، من الوزراء مقابلة الشعب كبيرهم وصغيرهم وكأنهم هو.

وقال في كلمة له بعد إعلان الميزانية السنوية لعام 2014: "أرجوكم قابلوا شعبكم كبيرهم وصغيرهم كأنهم أنا، وأخص هنا وزير الخارجية سعود الفيصل والسفراء ".

وأضاف: "أطلب من الوزراء أن يؤدوا واجبهم بإخلاص وأمانة ويضعوا الله عز وجل بين أعينهم".

وأوضح: "الحمد لله رب العالمين على هذه الساعة المباركة التي أسمع فيها أن ما يصرف خدمة للدين والوطن والشعب وخدمة لأي إنسان يطلب من المملكة مساعدة وخدمة الإسلام دائماً".

وقال الملك عبدالله في نهاية كلمته: "ولله الحمد ما نقص يجيبه الله، أسأل الله التوفيق للجميع".

