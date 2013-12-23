الناقة "متصدرة" آخر صيحات الهوس النصراوي بمزايين الإبل

تجاوز هوس جمهور نادي النصر السعودي بصدارة فريقهم للدوري وبهاشتاق "متصدر لا تكلمني" ليصل إلى مهرجان مزايين أم رقيبة للإبل.

حيث قام أحد المشجعين النصراويين بتنظيم مسيرة لناقةٍ يملكها وأطلق عليها اسم "المتصدرة" برفقة مجموعة من مشجعي النادي، بينما قرر بعد انتهاء المسيرة إهداء الناقة التي توشحت بأعلام الفريق الأصفر إلى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.

ويعد هاشتاق متصدر لا تكلمني، من أبرز الهاشتاقات المتداولة بين الجماهير الرياضية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ويعبر هذا الهاشتاق عن فرحة جمهور نادي النصر السعودي بتصدره لدوري الكروي في المملكة لهذا العام.

يُذكر أن الجماهير النصراوية أطلقت "الهاشتاق" الأشهر هذا العام بعد تصدر فريقها للدوري عقب غياب طويل عن البطولات. في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن النصر أعاد الوهج لقمة السعودية باستعادة مستواه وتصدره الدوري.