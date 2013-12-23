ضبط 2400 سلعة غذائية منتهية الصلاحية في غرب السعودية

ضبطت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مستودعات ومنشآت تجارية في محافظة رابغ (غرب المملكة)، بداخلها أكثر من 2400 سلعة غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها استدعت المتورطين وطبقت الأنظمة بحقهم.

ويأتي ذلك وفقاً لما ذكره البيان، بعدما نفذت فرق الرقابة في الوزارة جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال والمستودعات التجارية في المحافظة ضمن الحملة الشاملة التي تم الإعداد لها مسبقاً للتحقق من سلامة المنتجات المخزنة والمعروضة للبيع، والحد من أخطار البضائع الفاسدة والمغشوشة على المستهلكين.

ورصدت فرق الرقابة بوزارة التجارة والصناعة خلال جولاتها التفتيشية عددا من المخالفات الأخرى تمثلت في عدم وجود بطاقة سعر، وتعريب الفواتير وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأسهمت الحملة التفتيشية في محافظة رابغ التي شملت 65 محلاً و7 مستودعات في ضبط أكثر من1765 وحدة غذائية منتهية الصلاحية و54 مادة تجميلية مخالفة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى تسجيل مخالفات بحق 8 محال تجارية لوجود تخفيضات وهمية.

ورصد مفتشو الوزارة أكثر من 500 قطعة من المواد الكهربائية المخالفة للمواصفات والمقاييس والمغشوشة وشملت 126 توصيلة ، و222 محولا ثنائيا، و190 مقبسا (فيش) ثنائي.