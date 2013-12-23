علماء سعوديون ينتجون أول أغنام مستنسخة في الرياض

نجح البروفيسير السعودي أحمد الحميدي مع فريق علمي سعودي في أول عملية استنساخ لأربعة أغنام في الرياض .

نجاح البروفيسير لم يقتصر على العملية بل تعداه للبحث في إمكانية إنتاج حليب قريب في مكوناته من الحليب البشري يستخدم في إرضاع الخُدَّج.

ويأتي ذلك بعد ما أمضى عامين للوصول إلى هذه النتيجة، من خلال توفر عدد من الشروط لكي تنجح تجربته، من أبرزها أن تكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية، وأن تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون 5%، مع إزالة النواة من المبيض ودمجها بالخلايا، يلي ذلك عملية جراحية لوضع الأجنة في رحم الأنثى.

فكانت الحصيلة بعد تلك الخطوات أربعة أغنام، بعدما استفاد الحميدي وطاقمه من الخبرات والإمكانيات المتوفرة، واستطاعوا إنتاج وتحقيق نتائج تخدم العالم والعلم باسم السعودية.