فيديو يظهر سعد الحارثي يلقن مجموعة دخلت الإسلام

أظهر مقطع فيديو قيام لاعب ناديي الهلال والنصر سابقاً سعد الحارثي بتلقين الشهادتين لـ30 شخصاً ممن دخلوا في الدين الإسلامي بأحد المخيمات الدعوية في الرياض.

وكان الحارثي ظهر أخيراً بعد إعلان اعتزاله اللعب في مقاطع فيديو وهو يدرس في حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بعد إطلاق لحيته.

وأكد بعد ظهوره في تصريحات صحافية مختلفة أن اعتزاله ممارسة كرة القدم أسهم في تقوية علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أبرز شيء تغير في حياته بعد الاعتزال، على حد قوله.

وأوضح أن "الميول للأندية أو الاهتمامات الأخرى الدنيوية يجب أن لا تستحوذ على حياة المسلم".

وأضاف: "لا شك أنه بعد الاعتزال تفرغت لحياتي الخاصة، وأهم شيء حدث في حياتي- وهو من النعم التي أنعم الله بها عليَّ - أن علاقتي قويت بالله سبحانه وتعالى، وأسأل الله العلي القدير الثبات".