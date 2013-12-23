عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

من تحت الطاولة

قبل أن أتحدث عن الفساد في المملكة، وهو أيضاً كالحديث عن وضع المرأة شائك ويجب الاقتراب منه بحذر، أريد أن أقول إنّ الفساد ظاهرة عالمية، ولا توجد دولة تزعم أنها تخلو من الفساد، أو أنها قطعت دابره وقضت على شأفته، وشهادات الدكتوراه الوهمية التي يحصل عليها بعض السعوديين من تصدير الولايات المتحدة، على أنّ انتشاره يختلف من بلد إلى بلد وفقاً للأجهزة التي تتحراه وتحقق فيه، ومدى استقلالها عن السلطة التنفيذية، وأعود للفساد في بلادنا، وأقول إنّ جملة «من تحت الطاولة» أصبحت جملة متداولة وأصبحت القاعدة بدلا من النادر الذي لا حكم له.

وأصبحت معروفة لدى المقيمين الوافدين قبل المواطنين ومعظم أمورنا أصبحت تتمّ من تحت الطاولة، ولا حاجة لي لأن أضرب أمثلة على ذلك، لأنّ كل ذلك الذي ذكرته يلمسه هؤلاء الذين ذكرتهم قبل قليل، على أنني يمكن أن أذكر هذا المثال الذي قرأته أخيراً في صحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2013، فقد ذكرت أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج قام باعتماد مكتب يخصه، لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو لكل تأشيرة، ولأنّ الدفع باليورو فهذا يعني أنّ هذا السفير يمثل المملكة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الهيئة أنّ قضية فساد السفير لا تزال منظورة لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433ه (أي لها عامان) وحذرت الهيئة في تقريرها الأول السنوي الذي يغطي الفترة منذ إنشائها في عام 1433ه، من أنّ التراخي والتأخر في تطبيق الأنظمة المحرمة للفساد يؤدي إلى المزيد منها، ولكن أليس مرور عامين على قضية السفير دون البتّ فيها نوعاً من التراخي الذي أشارت إليه الهيئة؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض".

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة