نجاة 50 معتمراً بعد احتراق مركبتهم على طريق مكة- الرياض

تسبب انفجار الإطار الخلفي لاحتراق باص بالكامل وسلامة راكبيه وكان يقل50 معتمراً حين عودتهم من مكة المكرمة، متجهين إلى العاصمة الرياض.

وأكد الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني العقيد ناصر الشريف، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً عند الساعة 12.35 صباح اليوم عن طريق مواطن يفيد عن وجود حريق في باص بعد قرية القرشيات باتجاه الرياض.

وأوضح الشريف أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك فرقتي إطفاء وفرقتي إنقاذ إضافة لسيارة الإنارة، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في باص وكان يقل 50 راكباً وأنه لم يقع بينهم إصابات.

وبين الشريف أن انفجار الإطار الخلفي هو سبب اشتعال الحريق، وتم إخماد الحالة وتأمين الموقع وتسليمه لجهة الاختصاص.