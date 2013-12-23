وزارة الثقافة بمكة تتلف أكثر من 230 ألف مادة مخالفة

أتلف فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 230 ألف مادة مخالفة تمت مصادرتها خلال عام 2013.

واشتملت المواد وفق صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أجهزة نسخ، وأجهزة حاسب آلي محملة ببرامج منسوخة وأسطوانات وكتب منسوخة ومزورة، وتمت عملية إتلاف المواد المخالفة بحضور الأستاذ سعود الشيخي مدير عام فرع الوزارة، والأستاذ رفيق العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف، والأستاذ محمد الغامدي مدير فرع الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمنطقة مكة المكرمة.

كما حضر الإتلاف عدد من أصحاب الحقوق وممثلين لاتحاد منتجي البرامج التجارية، وعدد من وسائل الإعلام.

وأوضح الغامدي أن الإدارة بذلت جهوداً في سبيل ضبط مخالفي نظام حماية حقوق المؤلف، حيث قام مفتشو الإدارة بجولات بلغ عددها 550 جولة ميدانية في محافظة جدة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ العقيلي أن معالي نائب وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالله الجاسر، قد وجه بأن يتم إتلاف المواد المصادرة بشكل سنوي، وأن يتم اختيار أحد فروع الإدارة العامة لحقوق المؤلف ليتم الإتلاف أمام مقرها.

وفي هذا العام، تم اختيار فرع الإدارة بمدينة جدة، وفي الأعوام القادمة سيكون الإتلاف في فروع أخرى.