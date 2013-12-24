الحملة التصحيحية تحرم المنازل السعودية من الخادمات

حالة من الاستنفار تعيشها بيوت كثيرة في السعودية، بعد الحملة التصحيحية وترحيل العمالة المخالفة، حيث اشكت ربات بيوت ونساء عاملات، من غياب العمالة المنزلية المؤقتة، التي كانت متوفرة بشكل غير نظامي في السابق، في ظل صعوبة استقدام العمالة المنزلية من الخارج خلال الفترة الماضية، يذكر أن وزارة العمل أعلنت مؤخراً عن قرب فتح استقدام العمالة المنزلية من تسعة بلدان حول العالم.

وقالت الصحافية منى المنجومي خلال استضافتها في برنامج نشرة الرابعة، على قناة العربية، اليوم الثلاثاء، إن أزمة قلة الخادمات حدثت قبل الفترة التصحيحية، بسبب منع الفلبين وإندونيسيا من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.

وأوضحت أنه من المفترض أن يتم تأسيس شركات في السعودية، تؤجر العمالة المنزلية بالساعة، أو إنشاء دور حضانة خاصة للأطفال الأقل من ثلاث أعوام، لكي يتسنى للمرأة العاملة أن تضع أطفالها في هذه الدور.