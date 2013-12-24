السعودية تمنع 150 وافداً من العمل في الرياض

منعت السلطات السعودية، أمس الاثنين، 150 وافداً من العمل في العاصمة الرياض، بعد إصابتهم بأمراض، واكتشاف بثور وتقرحات على أيديهم.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، إنها استبعدت أمس أكثر من 150 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية في عدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة في أحياء متفرقه من العاصمة، نظراً لعدم وجود شهادات صحية وانتهائها، ووجود علامات مرضية وبثور وتقرحات على أيديهم أدت إلى إيقافهم الفوري عن العمل.

وأضافت: "سجلت الفرق الميدانية بالأمانة خلال الحملة الرقابية المفاجئة أكثر من 267 زيارة ميدانية لعدد من المحلات التجارية، كما تم إغلاق 32 منشأة مخالفة لأسباب متنوعة منها عدم وجود تراخيص مهنية وانتهائها، وسوء النظافة داخل تلك المحلات، ووجود حشرات، وكذلك سوء تخزين الأغذية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم تقديمها للمستهلكين تم ضبطها داخل المحلات".

وأكدت الأمانة أنها صادرت 640 كيلو غراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة الى مصادرة 528 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام.

