حملة حكومية لحماية سكان شرق السعودية من الأجهزة الذكية

تبنت أمانة المنطقة الشرقية السعودية، حملة لحماية سكان المنطقة من الأجهزة الذكية، التي أصبحت أحد الأسباب الرئيسية في الحوادث المرورية، وتسببها في مشاكل اجتماعية، وفقاً لما ذكرته في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أمين الأمانة المهندس فهد الجبير، في البيان، أن الأمانة سترفع شعار الحملة في جميع الطرق والميادين عبر 34 لوحة إلكترونية، بالإضافة إلى اللوحات الدعائية بالتنسيق مع إدارة الاستثمار في الأمانة.

وأشار إلى أن المبادرة تعد نوعية وذات طابع إنساني مهم يجبر الأمانة على الشراكة فيها مع الأربع الجهات ذات العلاقة التي تبنتها وتمثلت في جامعة الدمام وإدارة المرور ولجنة السلامة المرورية التابعة لأرامكو في الشرقية وكذلك دعم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية لوضع حد لتلك القضايا التي تهاون فيها عدد كبير من الناس وتسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد الجبير على أن الأمانة ستدفع بأكثر من نصف مليون رسالة نصية للمواطنين بأهمية المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع.