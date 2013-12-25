الاختلاط أصل والتفريق بدعة

تكرر في مدارس بنات سعودية حكومية قبول وجود مدرس (ذكر) لتدريس طالبات في مرحلتي المتوسطة والثانوية، وإضافة إلى دخوله لمدرسة بنات فإنه أصبح مهنياً زميلاً للمعلمات، يحدث هذا في دولة لا تعتنق التعليم المختلط، وتوجد فيها ممانعة كبيرة جداً تجاه الاختلاط في بيئات عمل.

دفع السعوديون فاتورة مالية عالية جداً، وتأخروا تعليمياً وعملياً، عقود إضافية بسبب عدم قدرتهم على فتح باب النقاش الجاد حول «التعليم المختلط»، على رغم أنهم قبل تأسيس كل أشكال وزارات التعليم كان الاختلاط أصلاً في أشكال مجتمعاتها كافة «رعوية، بحرية، صناعية، وزراعية»، والمتحضرة منها كانت أكثر ممارسة له.

يشبه «اختلاط» حالة «السينما» في السعودية، كانا واقعاً تمّ حجبه أعواماً، ثم ها نحن نعود للبحث عن رفع الحجب. بالنسبة إلى التعليم هربنا حرمنا الاختلاط محلياً وحللناه دولياً، بل ركضنا له بساق مكشوفة مع موجة برنامج ابتعاث عريضة، كذلك السينما وجدناه في كل صيف تحت سماء دول عربية وأجنبية. ينتمي المدرسون الذكور في مدارس البنات إلى فئة فاقدي البصر، كان وجودهم مرحباً به ومقبولاً، ولا أعتقد أن الحال مستمرة حتى الآن، لكن نباهته وقدرته على «كفش» شقاوة المراهقات لا تزال عالقة في ذاكرة طالباته أكثر من ذكرياتهن مع مدرساتهن.

انحصر - بحسب علمي - وجود المدرس الأعمى على تدريس القرآن الكريم ومواد الدين للطالبات، مع قانون صارم بأهمية أن يكون باب الفصل مفتوحاً خلال وجوده، وهذا القانون لم أفهمه على رغم وجود رائحة «الشك» فيه، لكن أفهم أن جسداً ذكورياً يدخل مدرسة بنات، وبالتالي فإن القانون يعترف بذلك كسابقة تشريعية للاختلاط في الهيكل التعليمي، ولا أعتقد أن حالة فقد البصر تعتبر ميزة نقص في الحالة الذكورية، وإذا تمّ اعتبارها كذلك فذلك إجحاف في حق كل أعمى.

عاشت بين أجدادنا وآبائنا أسواق تجارية مختلطة، البائعات فيها أكثر من الباعة، بعضها لا تزال على قيد الحياة، بما فيها جزء صغير في سوق البلد بجدة، بينما أسواق شعبية في مدن سعودية تحتضن نسوة يجلسن على أرصفة يمارسن البيع بصفة يومية حتى، لم يمنع ذلك من ولادة موجة «هوج» ضد قرارات حكومية ساعية إلى تمكين نساء السعودية من العمل بائعات تجزئة في محال تجارية.

كان في مدارس بناتنا رجال يشاطرون المعلمات مهنة التدريس، هذا واقع عشناه، وتعايشنا مع البائعات في أسواق، وقبله كان اختلاط النساء والرجال في الرقص، الأعياد، الأعراس للكبار ممارسة شاسعة جداً، وللصغار في مدارس الكتاتيب، ثم ها نحن نمارسه بينهم في الابتعاث، السفر، ونمانعه على وطننا، في مدارسنا، وأسواقنا. يقولون إسلامياً، ونقول إن الإسلام لم يفعل ذلك في بلدان فيها مسلمون أكثر عدداً منا، ولم يفعله كذلك على أرضنا إلى حين زمن من الدهر قريب جاء فيه نفوذ ورجال حاربوا كون «الاختلاط أصلاً»، وبددوا ثروات الدولة لخدمة نظرية التفريق، وتورطنا في اتساع ثقب الجهل والتخلف العلمي، وثقب آخر لفقر الوظائف عندما أخذناها من أيادي بناتنا ومنحنا لذكور غرباء.

كنا مجتمعاً مختلطاً وسنعود، وكل النظريات الغارقة في الخطأ تعيش عقوداً قليلة ثم تغيب ومعها كل صناعها، وسيعود الاختلاط في مدارسنا، جامعاتنا، أسواقنا، وحينها يغيب الجهل، وفقر الوظائف.

*نقلا عن "الحياة" الطبعة السعودية