السعودية تقدم 800 ألف دولار للنازحين السوريين في لبنان

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأربعاء، مذكرة تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف دولار، لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان؛ وذلك استجابة لنداءات المفوضية لدعم برنامجها الشتوي، وقد تم توقيع المذكرة في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض.

وتأتي هذه المساهمة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي في وقت يعاني فيه الآلاف من اللاجئين والنازحين السوريين من ويلات البرد القارس بعيداً عن منازلهم التي أجبروا على تركها نتيجة الصراع الدائر في بلدهم.

ويهدف هذا المشروع الممول من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي الى التخفيف من معاناة الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك من خلال تزويدهم ببطانيات حرارية وقسائم مالية للوقود، علماً بأن لبنان يحتضن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين - بحسب أحدث إحصائيات المفوضية - وتضاف هذه المساهمة الى السجل الحافل من المساهمات المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي الى اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة.