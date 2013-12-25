الصحة السعودية تغرم مالك مستودع طبي 50 ألف ريال

غرمت وزارة الصحة السعودية، أحد ملاك المستودعات الطبية، اليوم الأربعاء، 50 ألف ريال، ومالك أحد الصيدليات 40 ألف ريال.

وقالت الوزارة في بيان صحافي "اعتمد وزير الصحة عبدالله الربيعة قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة عسير بتغريم مالك أحد المستودعات الطبية بعسير بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال وإغلاق المستودع لمدة (60) يوماً نظراً لمخالفته لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حيث إن المستودع غير مرخص".

وأضافت "كما اعتمد الربيعة قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة المدينة المنورة بتغريم مالك إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال وإغلاق الصيدلية نظراً لمخالفتها لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حيث إن الترخيص منته، كما وجدت فيها أدوية ومستحضرات عشبية لها ادعاءات طبية غير مسجلة بالوزارة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود أدوية غير مسعرة".