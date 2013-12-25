سعودي يروي حياته في أوروبا عبر 11 قصة

بالرغم من أن كتابه ليس سوى رصد لرحلاته وما مر به في أوروبا من أحداث، إلا أن كتاب "حكايا سعودي في أوروبا"، وجد انتشارا له في المكتبات السعودية والعربية.

الكتاب الذي ألفه عبدالله الجمعة يتحدث عبر 11 قصة عمّا مر به الكاتب أثناء رحلاته في عدة دول أوروبية.

يذكر أن الاقبال على الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب بلغ ذروته، الأمر الذي دفع بالمنظمين إلى وقف توقيعه بعد الازدحام الشديد عليه.

وعزا الجمعة خلال استضافته في برنامج نشرة الرابعة، على قناة العربية، هذا الانتشار إلى طريقة كتابته التي جذبت الكثير من الشباب، وبالذات الذين لم يحبذوا قراءة الكتب، إضافة إلى أنها تروي قصص أشخاص حقيقيين وليسوا من نسج الخيال، وهذه الطريقة تجد إقبالا عند القراء.