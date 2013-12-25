قطار الرياض يربط 5 مدن جامعية في العاصمة

كشف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أن القطار سيربط بين أكبر خمس مدن جامعية في العاصمة، حيث اعتبرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المنشآت التعليمية الكبرى أحد أبرز أهداف مسارات الشبكة بعنصريها "القطار والحافلات"، إضافة إلى خدمة الأهداف الأخرى المتمثلة في كل من مناطق الكثافات السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والصحية في مختلف أرجاء المدينة.

ووفق صحيفة "الحياة" وبحسب البيان الصادر من المشروع، فقد اختارت الهيئة العليا، مسارات شبكة القطار الستة لتجمع بين كل من "المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود"، و"المدينة الجامعية لجامعة الأمير سلطان" على مسار طريق الملك عبدالله، فيما يجمع مسار القطار على طريق المطار بين كل من "المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن" و"المدينة الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود"، بينما ينتهي الطرف الشرقي لمسار القطار على طريق المدينة عند المدينة الجامعية لجامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ويمر مسار القطار على طريق المطار بالقرب من "مدينة الملك عبدالله للطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، فيما تستفيد "المدينة الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود" من مسار طريق الملك عبدالله المجاور.

وخصص المشروع محطات خاصة في كل مدينة تمر بها مسارات شبكة القطار، وخصصت لها أحجام ومواصفات تتناسب مع حجم الحركة المتوقعة في هذه المحطات، وبما يلبي متطلبات كل من قاصدي هذه الجامعات من الموظفين والطلاب، وبما يخدم المناطق المجاورة لها أيضاً.

وأكدت هيئة التطوير أن "المحطة التي ستنفذ في المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ستعمل على الإسهام في تسهيل حركة انتقال منسوبات الجامعة وطالباتها من وإلى الجامعة بطريقة سريعة وآمنة بدلاً من التنقل بواسطة السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة كما هو قائم حالياً، إذ سيتم ربط مترو الجامعة الداخلي بمسار القطار على طريق المطار، الذي يلتقي بدوره بثلاثة مسارات أخرى رئيسية من شبكة القطار في مركز الملك عبدالله المالي، وتتفرع إلى أجزاء عدة من المدينة".