مؤسسة خيرية تدعم المساجين بمشاريع بقيمة مليون ريال

اعتمد برنامج "مشروعي" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية مع بداية العام الهجري الحالي دعم 5 مشاريع تجارية جديدة لفئة مخرجات السجون التي تعتبر إحدى الفئات المستهدفة من البرنامج وذلك ضمن مشروع تأهيل مخرجات السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون و500 ألف ريال، وبمعدل 300 ألف ريال لكل مشروع . بينما تم افتتاح 3 مشاريع العام المنصرم.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية بالشرقية أحمد الحواس، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد 5 مشاريع سوف يتم دعمها هذ العام ورصد مليون و500 ألف لدعمها.

وأشار إلى أن برنامج "مشروعي" دشن مؤخرا 3 مشاريع تمثلت في: افتتاح سوبر ما ركت، مشروع لبيع وصيانة الجوالات، وثالث لاستيراد وتسويق كماليات ومنتجات طبيعية، لمستفيدين راغبين في الدخول إلى عالم التجارة والأعمال الحرة جميعها في مدينة الدمام وذلك خلال الأيام الماضية.

ولفت الحواس إلى أن برنامج "مشروعي" يهدف إلى المحافظة على المكانة الاجتماعية لأسر مخرجات السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة الاجتماعية وتمكين المستهدفين من القيام بدورهم الحقيقي، مشيرا إلى أن اختيار المستفيدين يتم بالتعاون مع لجنة "تواصي" في المنطقة الشرقية.