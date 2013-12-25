"الشؤون الاجتماعية" تطلق برنامجا لترميم منازل السعوديين

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عزمها وضع برنامج جديد لترميم منازل المستفيدين، من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي بحدود 30 ألف ريال، يتم تقديمها عبر البنك السعودي للتسليف والادخار بضمانة تسديدها من الضمان الاجتماعي دفعة واحدة.

وأوضحت الوزارة أن التأمين الطبي للمستفيدين من الضمان سيكون ضمن الرؤية الشاملة للتأمين الطبي المقدمة من الدولة لجميع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي في "نشرة الرابعة"، على قناة "العربية"، إن هذا البرنامج سيرى النور قريباً، إذ هو لا يزال تحت الدراسة.

وأضاف أن البنك السعودي للتسليف والادخار هو مَنْ سيقرض مستفيدي الضمان، وستكون وكالة الضمان الاجتماعي هي مَنْ تقوم بسداد تلك القروض.

وأشار إلى أن الوكالة لديها سبعة برامج مساندة للمخصصات الضمانية، وتم تنفيذ خمسة منها ولم يبقَ منها سوى اثنين، من بينها برنامج ترميم المنازل.

وعبر عن آمله في زيادة المخصصات الضمانية للمستفيدين خلال المرحلة المقبلة في ظل غلاء المعيشة.