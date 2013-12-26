"الأرصاد" تحذر من موجة جوية جديدة في طريقها للسعودية

نفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن تكون البلاد قد سجّلت نسباً أدنى من الطبيعية في فصل الشتاء لهذا العام، وبحسب ما ذكره الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لــ"العربية نت" فإن أقل درجة سجلت منذ حلول شتاء هذا العام كانت سبع درجات تحت الصفر، وتحديداً على الأطراف الشمالية من المملكة، والتي تأثرت أخيراً بكتلة هوائية باردة.

وأشار القحطاني إلى أن موجة جوية في طريقها إلى المملكة، وأضاف: "هذه الموجة هي الرابعة التي تؤثر على المملكة العربية السعودية خلال فصل الشتاء، وهي أقل تأثيراً مما كانت عليه الموجات في الفترة الماضية، ولكن تسبقها رياح جنوبية مثيرة للأتربة، على أجزاء كثيرة من المملكة، مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتتركز على عدد من مناطق المملكة من بينها الشمالية والغربية والوسطى".

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد بثت ظهر اليوم تقريراً تضمن تنبيهاً، حصلت "العربية نت" على نسخة منه، عن "ظاهرة جوية" تؤثر على أجزاء من المملكة، إذ أشار التقرير إلى أن المملكة ستشهد "بداية حالة عدم استقرار في الطقس"، اعتباراً من بعد غدٍ السبت، وستتأثر بسببها مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - بحسب البيان - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة من مساء السبت وحتى الأحد على مناطق تبوك، خاصة المدن الساحلية (ضباء، الوجه وأملج)، وكذلك الجوف خاصة (محافظة القريات)، إلى جانب الحدود الشمالية خاصة (محافظة طريف)، وتمتد يوم الأحد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، لتشمل المدن الساحلية منها (ينبع، رابغ، جدة، الليث والقنفدة)، ومنطقة حائل.

وتوقعت الأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير هذه الحالة ليشمل مناطق الرياض والقصيم والشرقية يوم الاثنين المقبل، مع هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة، خاصة على القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويبدأ بعد ذلك تأثير الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الحركي من مساء الأحد على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، حيث تتأثر برياح شمالية غربية نشطة السرعة، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق، ومن ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.