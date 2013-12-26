الجاسر: موقف السعودية واضح في مساندة الحكومة المصرية

حمل البيان الذي صدر عن الديوان الملكي السعودي، أمس الأربعاء، عقب إعلان الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، عدة رسائل.

فقد أكد البيان أن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقف مع أشقائها في مصر قلباً وقالباً.

وأشار البيان إلى أن المملكة لمست تأييد الشعب المصري لخارطة الطريق، آملة أن يؤدي التأييد إلى حل سياسي، مستنكراً بشدة أعمال الإرهاب في مصر، ووصف من يلجأ لها ويتعاون مع منفذيها بأنه لا ذمة له.

وأكد البيان أن قيادة مصر وشعبها لن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر واستقرارها.

وتعليقاً على البيان، أكد جاسر الجاسر، رئيس تحرير صحيفة "الشرق" السعودية، في مداخلة مع قناة "العربية" من الرياض، أن مصر تحتاج كل الدعم، خاصة السياسي والمعنوي، مضيفاً: "أتفق تماماً مع الحكومة المصرية في تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي".

وأشار الجاسر إلى أن مصر تحتاج إلى المساندة الحقيقية، مؤكداً أن "الجماعة تشعر بأنها خسرت موقعها السياسي، ولذلك تريد إحداث فوضى، فهي لا تهمها مصلحة الناس والشعب، بل تهمها مصلحتها هي"، مشدداً على أن موقف المملكة واضح في مساندة الحكومة المصرية.

وأضاف الجاسر أن مصر والسعودية تعدان قطبي الحركة العربية في المنطقة، مؤكداً أن وقوف السعودية مع مصر إبان ثورة 30 يونيو قد غير الموقف الدولي تجاه مصر، مضيفاً: "مصر يجب ألا تترك وحدها في هذا الظرف"، مشيراً إلى أن هناك شراكة حقيقية بين البلدين بخصوص التصدي لهذا الخطر.

وقال إنه في حالة فشل التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية في مصر، ربما تنتشر أعمال مماثلة لدول أخرى، مشيراً إلى أن وجه الإخوان مكشوف من زمان وظاهر للجميع، إلا أنه لم يتصور أحد أن يصل الأمر لإرهاب الناس في الشوارع.

وأضاف الجاسر أنه كان متوقعاً أن يتم استهداف أو تصفية بعض الأشخاص بعينهم، لا أن يتم ترويع الناس بهذا الشكل، مؤكداً أن هذا هو سلوك القاعدة.