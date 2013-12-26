"الدفاع المدني" يسيطر على حريق بشركة كهرباء حائل

تمكّنت خمس فرق إطفاء من الدفاع المدني بمدينة حائل، عصر الخميس، من احتواء حريق اندلع بأحد التوربينات بشركة كهرباء حائل على طريق الروضة. وتمت السيطرة عليه دون أن يتعرض أحد لأي أذى.

وأشار مدير الدفاع المدني بالمنطقة، العميد عايش الطلحي، إلى أنه بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغ باندلاع حريق في شركة الكهرباء تم توجيه جميع الفرق، بمشاركة فرق مساندة، تحسباً لأي طارئ قد ينتج عن هذا الحريق، ولكن بعد الوصول إلى الموقع، اتضح أن الأمر يسير، خاصة بعد الاطمئنان بعدم وجود إصابات بشرية.

وبيّن الطلحي أن الجهات الأمنية والجهات المساندة تعاملت بمثالية مع الحادث، الأمر الذي سهّل الوصول لسيارات الإطفاء والفرق المساندة للموقع، والتي شاركت وحدة من إطفاء مطار حائل بعملية الإخماد التي استغرقت ثلاث ساعات.

