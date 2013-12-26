إيقاف 150 وافداً وإغلاق 43 مطعماً مخالفاً في الرياض

أوقفت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض، الأربعاء، أكثر من 150 عاملاً عن العمل لمخالفتهم الأنظمة الصحية، ضمن حملاتها الرقابية التي تنفذها يومياً على المطاعم والبوفيهات والباعة الجائلين غير السعوديين في أحياء العاصمة وطرقاتها.

وأسفرت الحملة الميدانية أيضاً عن غلق 43 مطعماً وبوفيهاً ومنشآت صحية أخرى في عدد من الأحياء، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المطابخ، حيث زار مراقبو الفرق الميدانية أكثر من 337 منشأة متنوعة أمس الأربعاء.

وقد تنوّعت أعداد مخالفات الإغلاق من حي إلى آخر، إضافة إلى ضبط عدد من البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع، وتم أخذ التعهدات اللازمة بعدم معاودة مزاولة النشاط وتشويه المنظر العام لشوارع الرياض.

وأوضحت الأمانة في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أنها قامت بمصادرة ما يزيد على 1256 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و748 قطعة أوانٍ وأدوات طبخ مهترئة وغير صالحة للاستخدام ضمن حملة التفتيش ومعاقبة أصحابها.

