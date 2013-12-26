رئاسة الحرمين تواجه تقلبات الطقس بإعلان خطة الأمطار

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ خطتها لموسم الأمطار في وقتٍ تشهد فيه مكة المكرمة ومناطق غرب السعودية تقلبات في أحوال الطقس، ما دفع الفرق المعنية للتأهب بكوادرها ومعداتها لرفع السجاد وتركيب الفرش المانعة للانزلاق ومكائن التجفيف السريع يقودها أكثر من 450 عاملاً متخصصاً.

وقال مدير إدارة النظافة في رئاسة الحرمين الشريفين، المهندس سلطان القرشي، إنه تم التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمتابعة حالة الطقس المتوقع، في ظل تقلبات الطقس التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، والبدء في تنفيذ خطة موسم الأمطار، حيث يجري رفع كامل السجاد في الصفوف الأولى من الحرم المكي القديم بالدور الأرضي، والدور العلوي من اليوم السابق المتوقع لهطول الأمطار.

وأضاف المهندس القرشي أنه يتم أيضاً فرش المشايات البلاستيكية (المانعة للانزلاق) وعددها 150 مشاية في الساحات وعلى المداخل الرئيسة والمداخل الفرعية الهامة على شكل مسارين.

وكشف أنهم قاموا بتجهيز 70 ماكينة داخل الحرم وخارجه وتجهيز مواتير شفط المياه البالغ عددها 3 مواتير في أماكن تجمع المياه وركودها، وتوزيع العمالة المدربة على أعمال التجفيف السريع البالغ عددهم 450 عاملاً.

وأوضح القرشي أنه أثناء هطول الأمطار يتخذ عدداً من الإجراءات، منها تأمين شريط أمني حول مواقع ركود المياه مع شفط المياه بمواتير صغيرة لعدم الإزعاج، وتشغيل مكائن المطاف وفرش المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق.

وأضاف: "يتم أيضاً تأمين فنيين لمعالجة الانسدادات في حال حدوثها، وتكثيف أعمال رشّ المبيدات لمكافحة الحشرات أو البعوض في نقاط الصرف وغيرها يومياً وفق جدول زمني محدد ومناسب داخل وخارج المسجد الحرام".