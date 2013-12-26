غرق 54 شخصاً وإنقاذ 242 آخرين بسواحل السعودية خلال عام

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود أن 54 مواطناً لقوا حتفهم غرقاً على السواحل السعودية خلال العام الماضي، فيما تم إنقاذ 242 آخرين في أماكن متفرقة من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وكشف بيان رسمي صدر عن حرس الحدود، الخميس، أظهر إحصائيات الوفيات نتيجة الغرق خلال العام الماضي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، أن مجموع الوفيات التي وقعت نتيجة الغرق بلغ 54 حالة وفاة، منهم 41 من الذكور، و12 من الإناث بانخفاض 24% عن العام السابق.

وأكد بيان حرس الحدود، الذي جاء على لسان الناطق الإعلامي بالمديرية العميد البحري محمد الغامدي، أن حالات الإنقاذ من الغرق بلغت 242 حالة خلال العام الماضي، و260 حالة إنقاذ للعام الذي يسبقه.

وأشار العميد الغامدي إلى رصد 24 حالة غرق في حدود منطقة مكة المكرمة، و7 حالات بمنطقة تبوك، وفي منطقة جازان 5 حالات، و4 حالات بمنطقة عسير، بينما في ساحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية فقد بلغت 11 حالة.

وبيّن الناطق الإعلامي أن أغلب الوفيات وحالات الإنقاذ كانت في مناطق غير مخصصة للسباحة وموضحة بلوحات تحذيرية، الأمر الذي جعل حرس الحدود يضاعف حملاته التوعوية في كافة المناطق، مضيفاً أن هذه الحملات أسهمت في تقليص حالات الغرق إضافة للجهود الميدانية التي يبذلها رجال حرس الحدود في العمل الميداني ومراقبة الشواطئ خصوصاً في المواسم والإجازات.