عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

فرنسية تعيش في سكن خيري بالسعودية منذ 20 عاماً

المصدر: جدة - سعود الخلف
رابط مختصر

أطفأت الفرنسية مارغريت باستر ماغيان شمعة العام الـ20 من تاريخ إقامتها الطويلة في سكن خيري في جدة، وحيدة إلا من ذكرى زوج متوفى وأصدقاء غابوا، لكن سبق ذلك تاريخ جميل لا تزال تتمسك به.

ورصدت "العربية" تفاصيل حياتها التي بدأت بتيتمها المبكر، الذي تحول إلى منعطف خطير في حياتها، نقلها من غربية فرنسية إلى شرقية، اختارت الإسلام ديناً، وشاباً حلبياً زوجاً.

وانطوت الأيام البيضاء من سجل حياة نبيلة، لا عودة إلى باريس، إذ لا أقارب يتقبلونها بصفتها الإسلامية الجديدة، بينما ترى البقاء في السعودية أكبر من الحنين إلى الوطن الأم، وبات وطنها منذ عقدين شقة صغيرة محشوة بذكريات الأيام الجميلة.

كلمات دالّة

#السعودية, #فرنسا, #سكن خيري

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة