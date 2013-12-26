وزارة الصحة تعلن عن وفاة سعودي بعد إصابته بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن سبعيني بعد إصابته بفيروس كورونا، وتسجيل أربعة آخرين مصابين بالفيروس نفسه في العاصمة الرياض.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: "في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة لفيروس (كورونا) الجديد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS-CoV تعلن الوزارة عن تسجيل خمس حالات بمنطقة الرياض، الأولى لمواطن يبلغ من العمر ٥٧ سنة، يعاني عدة أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة".

وأضافت الوزارة: "الثانية لمواطن يبلغ من العمر ٧٣ سنة، كان يعاني عدة أمراض مزمنة، وقد وافته المنية، والثالثة لمقيمة تبلغ من العمر ٤٣ سنة، تعمل بالقطاع الصحي ومخالطة لحالة مؤكدة، وليست لديها أعراض، والرابعة لمقيم يبلغ من العمر ٣٥ سنة، يعمل بالقطاع الصحي، ومخالط لحالة مؤكدة وليست لديه أعراض، والخامسة لمواطن يبلغ من العمر ٢٧ سنة، يعمل بالقطاع الصحي، ومخالط لحالة مؤكدة، وليست لديه أعراض".