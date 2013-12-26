7 آلاف شخص ضحية حوادث المرور سنوياً في السعودية

قال اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير الإدارة العامة للمرور، إن المملكة تفقد في العام أكثر من 7 آلاف شخص؛ يموتون في حوادث مرورية، والإصابات تجاوزت 35 ألف إصابة، منها 50% إعاقة مستديمة نتيجة الحوادث المرورية حسبما نقلت صحيفة "الرياض".

وحول تحويل مرور ينبع من شعبة لإدارة أسوة ببقية المحافظات؛ ذكر اللواء المقبل إلى أن مرور ينبع شعبة والشعبة لا تفي بالغرض، وما تشهده المدينة من نمو واتساع؛ مؤكداً أن مديرية الأمن العام حريصة على أن ترتقي بجميع شعبها وإداراتها في جميع أنحاء المملكة. وعن نظام ساهر، قال اللواء المقبل نظام ساهر الآن يخضع إلى عملية تحديد المواقع الخطرة في المملكة كل ذلك بتوجيه من وزير الداخلية، وسيتم تحديد النقاط الجديدة التي سوف يتواجد فيها نظام ساهر خلال الفترة المقبلة.

وعن وجود آلية للحد من الحوادث في محافظة يبنع بعد ارتفاع معدلات الوفيات ودعم مرور ينبع لتغطية المحافظة بعد التوسعة العمرانية أجاب بقوله: "تشرفت بالاجتماع مع جميع مدراء الإدارات الحكومية بينبع خلال المجلس المحلي وتمت مناقشة عملية تعديل التقاطعات الهندسية ووضع بعض الإشارة ولوحات إرشادية وكنا نتكلم عن عدد الإشارات الموجودة في ينبع وهناك أكثر من 70 إشارة، وتحدثنا عن التخطيط الهندسي للمدينة، واستخدام الطرق المثالية التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق، وخلال أسبوعين سنقوم بطلب من الإدارة العامة للمرور وسيتم تحديد الأولويات بناءً على ما يرفع ويرصد من تحديد النقاط السوداء في المدينة".

