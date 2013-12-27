إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون إلى السعودية

أحبط رجال الجمارك بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك تهريب 200 ألف حبة كبتاجون داخل إطارات شاحنة حاول قائدها إدخالها إلى السعودية.

ووفق صحيفة "الرياض"، أوضح مدير عام جمرك حالة عمار فهاد الحربي، أنه تم إحباط تلك المحاولة بعد أن وردت للجمرك إرسالية تحوي 15 كيساً من "الكلنكر" محملة على إحدى الشاحنات القادمة للمملكة، وأثناء خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة من قبل المراقب الجمركي عُثر على 100 كيس أبيض مخبأة في تجويف إحدى إطارات الشاحنة التي تسير عليها، وهذه الأكياس مملوءة بحبوب الكبتاجون ومغلفة بورق من الكربون والجرائد.

وبعد جرد المضبوطات ثبت أن عدد محتوى تلك الأكياس 200 ألف حبة مخدرة. وأشاد الحربي بجهود رجال جمارك المنفذ في إحباط محاولات التهريب، مشيرا إلى جهود زملائهم في جميع منافذ المملكة التي أثمرت عن إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات.