السعودية تحذر مواطنيها من التواجد بلبنان لتردي الأوضاع

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، في بيروت، المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً لتردي الأوضاع الأمنية هناك، مستنكرة وبشدة التفجير الإرهابي الذي شهدته بيروت صباح اليوم وراح ضحيته الكثير من الأبرياء.

وحثت السفارة في بيان رسمي أصدرته اليوم الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء السعودية، مواطنيها المتواجدين حالياً في لبنان على ضرورة العودة إلى أرض الوطن حرصاً على سلامتهم.

وكان مصدر سعودي مسؤول قال إن بلاده تابعت بقلق وانزعاج كبيرين حادث التفجير الإرهابي الشنيع الذي شهدته بيروت صباح اليوم الجمعة، والذي راح ضحيته عدد من الأرواح البريئة والمصابين في الحادث المؤسف.

السعودية إذ تستنكر وبشدة هذا العمل الإجرامي، فإنها في الوقت ذاته تجدد دعوتها لكافة الأطراف اللبنانية بالاستماع إلى لغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الضيقة، التي ما فتئت تستنزف لبنان ومقدراته وتهدد أمن واستقرار شعبه، مؤكدة على ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية لإيقاف هذا العبث بأمن لبنان واللبنانيين.