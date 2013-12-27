عن أرقام المرحلين.. مرة أخرى

ظاهرتان موجودتان ومتزامنتان في أيامنا هذه الحبلى بكل عجيب وغريب ويستعصي على التصديق، فتاوى كلّ من هبّ ودبّ ومشى على الأرض يتصدى للإدلاء بها، وفي الغالب ليس لها سلطان، وأرقام عن البطالة وعدد الذين تم توظيفهم وعدد الوافدين والمتخلفين، تدلي بها كل جهة حكومية سواء أكانت معنية أو غير معنية، ولهذا توقفت مليّا وتساءلت حين نشرت صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري خبرا مفاده : إنّ وزير العمل صرّح بأنّ عدد الذين غادروا بعد التصحيح مليون وافد، وقد علقت على هذا الخبر في مقال نشرته صحيفة الرياض في عددها رقم 16616 الصادر بتاريخ 18 صفر 1435 الموافق 21 ديسمبر 2013 قائلا : « ليعذرني معالى الوزير إذا قلت له إنه يصعب عليّ تصديق هذا الرقم، خاصة وأنه لم يصدر عن الجهة المسؤولة عن الترحيل، فهل له مشكورا أن يكلف أحدا في وزارته بأن يطمئننا على صحته »، والآن صدر تصريح من الجهة المختصة : إذ ذكرت صحيفة عكاظ خبرا في عددها رقم 4572 الصادر بتاريخ 20 صفر 1435 الموافق 23 ديسمبر 2013 قالت فيه استنادا إلى مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية، إنّه تمّ ترحيل 213162 وافدا مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل منذ بداية الحملة الأمنية مطلع العام الهجري، وحتى نهاية الجمعة الماضية، وإنه يتم العمل حاليا لاستكمال إجراءات ترحيل المتواجدين في مراكز الإيواء والبالغ عددهم 15736 شخصا، فأين هذه الأرقام من رقم المليون؟ ومع تقديري واحترامي لمعالي الوزير عادل فقيه فإنني أقترح أن يقتصر إصدار الأرقام على جهة واحدة هي مصلحة الإحصاءات العامة، كما يقتصر إصدار الفتاوى على هيئة كبار العلماء.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"