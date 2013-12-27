كتاب يبرز جهود السعودية في خدمة اللغة العربية

أبرز مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية جهود المملكة بخدمة اللغة العربية في كتاب بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية"، صدر بالتزامن مع "الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي انعقد مؤخراً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد الكتاب جزءا من سلسلة النشر بمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية في شقه الراصد والموثق للجهود، وللحركة العلمية والعملية الخاصة باللغة العربية، وذلك في إطار النشر العلمي للمركز الخاص بالكتب المتخصصة في مختلف المجالات.

واشتمل الكتاب على كلمة لوزير التعليم العالي المشرف العام على المركز الدكتور خالد بن محمد العنقري، أوضح فيها أن تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية جاء استجابةً للحاجات الحالية والمخاطر المستقبلية، كتعزيز الهوية اللغوية في البلاد العربية، والالتفاتة إلى رغبة العالم الإسلامي ورغبة المنتسبين إلى القطاعات الدبلوماسية والاقتصادية في العالم إلى تعلم اللغة العربية، والحاجة إلى صياغة الأهداف الاستراتيجية لخدمة اللغة العربية، وتنسيق الجهود التكاملية بين كل الجهات ذات العلاقة بذلك.

وأفاد العنقري بأن المخاطر تتجلى في ضعف الحضور اللغوي لكثير من اللغات العالمية، وذلك بتأثير العولمة ووسائل التواصل والإعلام، وقوة الحضور العلمي والاقتصادي للمنتسبين لبعض اللغات دون بعضها، بينما في دول الخليج العربي تتجلى في كثرة العمالة غير العربية، مما يؤثر بشكل أو بآخر في الهوية اللغوية لتلك الدول.

وتضمن الكتاب مجموعة من الأبحاث لعدد من الأكاديميين والمتخصصين.

