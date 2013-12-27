مواطن يطلق النار على زوجته وطفليه وينتحر غرب السعودية

شرعت شرطة محافظة القنفذة (غرب السعودية) في التحقيق في قضية مقتل أسرة مكونة من أربعة أشخاص، بعد العثور عليهم متوفين داخل مركبتهم المتوقفة في منطقة صحراوية بالقرب من طريق جدة – جازان الدولي صباح اليوم الجمعة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود آل سعود أن شرطة القنفذة استقبلت بلاغاً من دوريات أمن الطرق، يفيد بعثورهم صباح اليوم الجمعة على سيارة متوقفة بالقرب من طريق جدة - جازان الدولي، بداخلها مواطن وزوجته وطفلاهما وقد فارقوا الحياة.

وبين العقيد بدر بن سعود، في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن المختصين انتقلوا إلى الموقع فور تلقيهم البلاغ، وتبين بعد التحقيقات والمعاينة أن العائلة المكونة من أب سعودي في العشرينيات من عمره وزوجته وطفليه قد تعرضوا جميعاً لطلقات رصاص من سلاح ناري قبل يوم من العثور عليهم.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة مكة المكرمة، أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام الزوج بإطلاق النار على أسرته ثم قام بالانتحار، مبيناً أن الجريمة وقعت قبل يوم من وقت تلقي البلاغ، وأضاف العقيد بدر أن شرطة القنفذة حرزت السلاح المستخدم في الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية لكشف كافة الملابسات.