حرس الحدود يعثر على الجثة الثالثة بحادثة "السفانية"

أنهت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بالتعاون مع أرامكو السعودية، أعمالها صباح اليوم السبت، بعد عثورها على الجثة الثالثة والأخيرة للعامل الآسيوي الذي فُقد عقب غرق المنصة البحرية "عربية٤" التابعة لأرامكو السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود في المنطقة الشرقية، العقيد بحري خالد العرقوبي، العثور على المفقود الثالث والأخير في تمام التاسعة من صباح اليوم، عقب أعمال بحث أسفرت عن العثور على المفقودين الثلاثة.

جاء ذلك بعد نجاة 24 عاملاً من أصل 27 كانوا على متن المنصة الذين أصيب بعضهم بإصابات وصفت بين المتوسطة والبسيطة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت أرامكو السعودية أكدت في بيان لها تعرض إحدى منصاتها البحرية والمخصصة لأعمال الصيانة للغرق في منطقة "السفانية"، وفقدانها ثلاثة من طاقم المنصة، مشيرة إلى تحقيقات موسعة ستتم بخصوص هذه الحادثة للتعرف إلى مسبباتها.

وشهدت المنطقة المحيطة بموقع الحادثة في الخليج العربي مشاركة العديد من فرق البحث والإنقاذ، وعدداً من الوسائط البحرية التابعة لحرس الحدود، وأرامكو السعودية، إضافة إلى الطيران العمودي الذي تواجد في الموقع لتوسيع دائرة البحث.