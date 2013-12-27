يا قاصد «البحرين» بالله وسع الخاطر !

أبشركم (نزاهة) وصلت البحرين؟! مو البحرين .. البحرين! عشان أكون دقيق لكن وصلت (الجسر)، وكأنها أنهت كل قضايا (الفساد) داخل البلد، ولم يبقَ سوى معرفة (نفسيات) المسافرين عبر جسر الملك فهد؟!

مشكورة (يا نزاهة) لحرصك على راحة المغادرين إلى مملكة البحرين الشقيقة، فلا أعتقد أن أي جهة حكومية سبق أن سألت أي مسافر عبر الجسر (وش جوك)؟! زعلان من الزحام على المنفذ؟! ودك (بط نط) وتكون في المحرق؟!

أخيراً وجد المسافر من ينتصر له ، (فنزاهة) كلفت شخصا لرصد كل هذه الملاحظات وقالت في (بيان لها) وبصريح العبارة أن (المرور والجوازات) هما سبب الزحام لوجود (كبائن) خالية من الموظفين ولا تعمل!

ثم ماذا؟!

كلنا نسافر إلى البحرين ونعرف أن معظم كبائن الجوازات على جسر الملك فهد (حمراء) ولا يعمل منها أغلب الأوقات سوى (ثلاث أو أربع) بينما البقية مغلقة، لا تلبي كثافة المركبات والمسافرين، ونعلم أيضاً أن بعض الأفراد (يعفط وجه) وهو ينهي إجراءات سفرك ببطء؟!

لا أعرف هل نزاهة (قدمت حلولاً) مع هذا الاكتشاف؟! أو أمهلت المسئولين على الجسر لعلاج المشكلة؟! أخشى ما أخشاه أن موظف نزاهة (استمر مع الجسر) ووصل للبحرين، ونسي الحلول؟!

طبعاً لا أقلل من جهد (نزاهة) واهتمامها بخطر الزحام الذي ذكرته، خصوصاً وأن هناك دراسة تقول إن معدل ما يقضيه (السائق) من عمره في الزحام المروري يصل إلى (5 سنوات) في حياته على اعتبار أنه سيعيش 70 عاماً!

تخيل واحد مضيع (شغله وبيته) خمس سنين في التنقل بالسيارة وسط الزحام؟! أليس هذا فساد؟!

يقال إن أطول (ازدحام مروري) في تاريخ البشرية وقع في منتصف أكتوبر عام 2010م بالصين وبطول 100 كلم، واستمر لأكثر من (10 أيام)!

وعليه اعتقد أن مسافرينا (لبحرين المحبة) لا يمانعون في (نصف ساعة) من الانتظار، لن تصيبهم بالملل والضيقة, حتى تنهي نزاهة (معضلة) الزحام !

وعلى رأي سمو وزير التربية (يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر .. دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة)!

وعلى دروب الخير نلتقي.

* نقلاً عن "الجزيرة" السعودية