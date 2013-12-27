4 إصابات جديدة بفيروس "ميرس" بين السعوديين ووفاة أحدهم

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 حالات جديدة في السعودية لأشخاص أصيبوا بفيروس متلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطي "ميرس" الشبيه بفيروس "سارس" من بينهم رجل مسن توفي جراء إصابته بالمرض.

وذكرت المنظمة أن حالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 170 من بينها 72 حالة وفاة، مشيرة إلى أن من بين الإصابات الجديدة عاملين في القطاع الصحي من الرياض لم يبلغا عن أي أعراض مرضية.

وظهر فيروس ميرس لأول مرة في الشرق الأوسط في سبتمبر 2012 وينتمي إلى نفس عائلة سارس ويمكن أن يسبب السعال والحمى والالتهاب الرئوي.

وظهرت حالات إصابة في السعودية وقطر والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتونس وعدد من الدول الأوروبية، ويركز العلماء على التحقق من صلة تربط بين حالات الإصابة البشرية والإبل باعتبارها "مستودعاً حيوانياً" للفيروس.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن حالة الوفاة الجديدة جراء الإصابة بالفيروس، هي لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً من الرياض احتك ببعض الحيوانات ولكنه لم يخرج من منطقة الرياض.

أما الحالة الرابعة فهو رجل من الرياض، يبلغ من العمر 53 عاماً أصيب بالفيروس بعد اتصاله بحالة تأكد إصابتها بالمرض، وذكرت المنظمة أن الرجل نقل إلى المستشفى يوم 26 نوفمبر ويتلقى العلاج حالياً في وحدة للرعاية المركزة.

ونشر علماء هولنديون وقطريون بحثاً في وقت سابق هذا الشهر أثبت للمرة الأولى أن فيروس متلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطي يمكن أن يصيب الإبل مما يعزز بعض الشكوك في أنها يمكن أن تكون مصدراً لتفشي المرض بين البشر.