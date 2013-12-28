إنشاء شبكة للمراقبة المرئية الذكية بشوارع مكة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ولأول مرة مراقبة شوارع وأحياء مكة المكرمة عن طريق شبكة كاميرات متطورة ثم توزيعها في مختلف الشوارع والأحياء السكنية لمتابعة الخدمات المختلفة.

وقال الدكتور إبراهيم بن سليمان عبدالله مساعد، أمين العاصمة المقدسة لتقنية المعلومات: "إن الأمانة حريصة على اتباع كافة الوسائل التقنية الحديثة التي تساهم في تطوير أعمالها وخدماتها"، موجهاً شكره وتقديره إلى فريق التخصيص بالأمانة برئاسة الأستاذ أمين بن عبدالقادر، نائب الحرم الذي طرح مبادرة المشروع وبدأ في تنفيذه فعلياً بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بعد إعداد كافة الدراسات الميدانية اللازمة لذلك".

واستطرد الدكتور إبراهيم أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تركيب 400 كاميرا في مختلف نواحي مكة المكرمة، وتوزيعها على نطاق البلديات الفرعية العشر، حيث تتم المراقبة من خلال غرفة رئيسية ورصد الملاحظات وتوجيهها للبلدية المعنية على الفور، ومن ثم لمعالجة الملاحظة.

وأضاف "إن الكاميرات خصصت لمراقبة كافة الخدمات البلدية مثل النظافة وتكدس النفايات وتسرب المياه والسيول والإنارة ومتابعة المقاولين المنفذين للمشاريع والباعة المتجولين ومتابعة سير معدات النظافة ورصد أي مخالفات".

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم كلنتن مدير المشروع: "إنه تم اختيار أحدث الكاميرات ذات المواصفات التقنية العالية التي تعمل بسرعة 900 ميغابايت في الثانية، بواسطة الطاقة الشمسية، حيث يمكن أن تؤدي العديد من الخدمات مثل قياس نسبة كثافة الجو وتقوية شبكات الواي فاي، وهي ذات قدرات فائقة السرعة، وتم اختيار مواقعها بعناية بحيث تغطي كافة المناطق والأحياء السكنية والشوارع العامة، وتم اختيار نخبة من المتخصصين للقيام بعملية تشغيلها.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في المجالات التقنية والإلكترونية، حيث يأتي إطلاق مثل هذه التطبيقات تأكيداً لاهتمامها بالتطوير وتعزيزاً لتوجهها نحو تسهيل خدماتها بابتكار طرق عصرية جديدة تيسر الحصول على المعلومة بما يحقق المرونة والفعالية والسرعة في أداء الخدمات.