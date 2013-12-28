ارتفاع متوسط العمر المأمول عند السعوديين إلى 75 عاماً

أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائية لعام 2013 عن ارتفاع متوسط العمر المأمول عند الولادة في السعودية من 69 سنة في عام 1990م إلى 75 سنة عام 2011، حيث وصل معدل العمر عند النساء 77 سنة والرجال 74 سنة.

وأوضحت وزارة الصحة في تقرير لها اليوم أن هذه الإحصائيات تؤكد دور برامج الصحة العلاجية والعامة وجهود تعزيزها المستمرة في السعودية، خاصة البرامج الوقائية ومكافحة الأمراض الوراثية غير المعدية والأمراض المعدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وأجيال المستقبل.

وبينت الوزارة أنها ركزت في خططها الاستراتيجية على برامج الرعاية الصحية الأولية في المملكة التي تعد الأساس في منظومة الخدمات الصحية، حيث تمكنت من إيصال الخدمات الصحية إلى المواطن أينما كان، والمتمثلة في وصول التطعيمات واللقاحات الأساسية الخاصة برعاية الأم والطفل، معتمدة في ذلك على العديد من المشروعات الوطنية، ومنها المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

وأكدت أن المؤشرات الصحية في السعودية تحسنت بشكل ملحوظ، حيث أظهرت انخفاض معدل وفيات الأطفال لأقل من خمس سنوات في المملكة من 44 حالة لكل ألف طفل عام 1990 إلى 12 حالة لكل ألف طفل عام 2012، وانخفاض معـدل وفيات الأطفال الرضع من 34 حالة لكل ألف مولود حي عام 1990 لتصل إلى 8 حالات لكل ألف مولود حي عام 2012.

ووفقاً لتقرير وزارة الصحة، فقد انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 20 حالة عام 1990 لتصل إلى 5 حالات لكل ألف مولود حي، فيما انخفض معدل وفيات الأمهات من 48 حالة لكل مئة ألف مولود حي عام 1990 لتصل إلى 14 حالة لكل مئة ألف مولود حي عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذه النسب الإيجابية يأتي لتبني السعودية حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات الصحية المتناغمة، بدءاً من الرعاية الصحية الأولية والوقائية والثانوية والمرجعية، ومنها إدخال الخدمات التخصصية والمرجعية، وخدمة الطب المنزلي والطبيب الزائر وبرامج الجودة والاعتماد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة استهدفت العديد من الأمراض بلقاحات التحصين الموسع بالمملكة وعددها 24 مرضاً عام 1434هـ، وبتكلفة تفوق نصف مليار ريال سنوياً مقارنة بـ5 خمسة أمراض عام 1399هـ، حيث بلغت نسبة التحصين 98% للقاحات الأساسية، مما أدى إلى الانخفاض الكبير في معدلات الأمراض المستهدفة بهذا البرنامج.