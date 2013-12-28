وزارة الصحة تغلق 7 منشآت في الرياض لضعف التجهيزات

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، سبعة مجمعات ومراكز طبية لمخالفتها أنظمة العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة ونقص تجهيزاتها من المعدات والأجهزة الطبية.

وتضمنت قرارات الإغلاق التحفظي, مجمعاً ومركزاً لطب الأسنان، نتيجة إعلانها عن خدمات صحية لم توفر التخصصات الطبية المؤهلة لتقديمها، بالإضافة إلى تشغيل عدد من الكوادر بتراخيص منتهية لمزاولة المهن الصحية.

وتعددت أسباب قرارات الإغلاق التي رصدتها لجان التفتيش خلال جولاتها الميدانية على هذه المنشآت، شملت ثلاثة مراكز للبصريات ومجمعين للعيادات، ما بين نقص في أعداد الكوادر الطبية أو ضعف التجهيزات أو تشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة العمل في المنشآت الصحية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الرياض سعد القحطاني، أن قرارات الإغلاق التحفظي لهذه المنشآت يأتي في إطار الحرص على ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الأهلي وعدم وجود أي مخالفات تهدد صحة المرضى المراجعين لها، مشيراً إلى استمرار متابعة لجان التفتيش لالتزام هذه المنشآت بقرار الإغلاق لحين تصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأهاب القحطاني بجميع منشآت القطاع الصحي الأهلي الالتزام بالأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل منشأة، تبعاً لما ينص عليه ترخيص عملها ونوعية الخدمات التي تقدمها للمرضى والمراجعين، وكذلك فيما يتعلق بالكوادر المؤهلة من أطباء وفنيين وأعضاء هيئات التمريض لتجنب هذه العقوبات التي يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.