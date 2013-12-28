مجلس الشورى السعودي يعيد تكوين اللجان وتسمية رؤسائها

يعيد مجلس الشورى السعودي، في جلسته المقبلة، تكوين لجانه المتخصصة، وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثانية من الدورة الـ6 للمجلس مطلع شهر ربيع الأول المقبل.

ويناقش المجلس في جلسته التي يعقدها الثلاثاء المقبل، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويصوت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويصوت أعضاء المجلس أثناء الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس كذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/1434هـ، في حين أوصت اللجنة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها الهيئة في رصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع .

كما يستمع أعضاء المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لإدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1433/1434هـ.

وفي الجلسة العادية الـ70 التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، وهي الجلسة الأخيرة لأعمال السنة الأولى للدورة الحالية، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433/1434هـ.

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/1434هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة .

كما يستمع أعضاء وعضوات مجلس الشورى لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/1434هـ .

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام 1433/1434هـ.

كما يشتمل الجدول على تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/7/1426هـ، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.