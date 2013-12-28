مراجعة شاملة لأسماء الشوارع في السعودية بعد موجات ساخرة

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق والبلديات في السعودية بإجراء مراجعة شاملة لأسماء الشوارع كافة واستبدال المسميات غير اللائقة، في استجابة لملاحظات المواطنين طوال الفترة الماضية حول بعض تسميات الشوارع والطرقات التي حملت مدلولات مخالفة تناقلها الكثيرون بسخرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أصدرته اليوم السبت، أن عملية المراجعة تأتي استجابة لما تم رصده من ملاحظات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مناسبة بعض أسماء الشوارع في عدد من المدن والمحافظات.

وقد تناقل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمتها "تويتر" طول الفترة الماضية صوراً التقطوها لعدد من الشوارع والطرقات والممرات في بعض المدن والمحافظات تحمل مسميات غير لائقة، كثيراً منها فتح باب السخرية وتم تداولها من منطلق الفكاهة في المقام الأول لما تحمله من كلمات ذات مدلولات مختلفة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها أنشأت في عام 1406هـ لجان التسمية والترقيم المحلية التابعة للأمانات، لتتولى بدورها اختيار أسماء الشوارع والميادين مسترشدة في ذلك بمعجم أسماء الشوارع الذي شارك في إعداده نخبة من الأدباء والمؤرخين والأكاديميين.

وأضافت أن هذه اللجان تقوم وفق آلية دقيقة بعرض أسماء الشخصيات المقترح تكريمها من أبناء الوطن من خلال تسمية الشوارع بها على أمراء المناطق والمحافظين قبل اعتمادها من قبل الوزارة .

كما تعكف الوزارة حالياً على تطوير آليات تصحيح أسماء الشوارع القائمة والبدء في إنشاء صفحة على موقع الوزارة على الإنترنت لمشاركة الأمانات والبلديات في تشغيل النظام الآلي لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك، وفقاً لما يتضمنه المعجم المنقح لأسماء الشوارع والتنسيق مع الأمانات لمراجعة جميع أسماء الشوارع، واعتماد الأسماء غير المعتمدة، تمهيداً لتضمينها للمعجم .

ودعت وزارة البلدية والقروية المواطنين، لإبداء ملاحظاتهم على أي أسماء غير مناسبة قد يتم تسمية الشوارع بها، مؤكدة اهتمامها بكل ملاحظات ترد إليها في هذا الشأن وبحثها بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير أي أسماء غير مناسبة في إطار رؤية الوزارة بأهمية الشراكة المجتمعية في دعم برامج تطوير منظومة الخدمات البلدية.