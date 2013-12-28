نعم... تعليمنا مخترق

قبل أشهر وتحديداً في 27 يوليو 2013 كتبت هنا على صحيفة «الحياة» موضوعاً بعنوان «تطهير التعليم»، وكان موضوعه عن إجراءات ستتخذها وزارة التعليم العالي في تطهير الجامعات من فكر الإخوان المسلمين، ووجودهم على قائمة التعليم الجامعي ونشرهم لفكرهم بعيداً عن المنهج، وتمنيت في موضوعي ضرورة البدء بهذه الخطوة من وزارة التربية والتعليم، وهاهي الأمنية تتحقق الآن بتعيين الأمير خالد الفيصل وزيراً لها. ولست هنا بصدد المدح للأمير أو سرد منجزاته فهو ليس في حاجة للمدح أو الذم مني أو من الآخرين.

نعم وزارة التربية والتعليم عندنا مخترقة منذ عام 1401هـ وإلى هذه الساعة، ومن يرَ تعليمنا في فترة الثمانينات الهجرية، فسيلاحظ أنه كان أكثر تقدماً وانفتاحاً، وتحضّراً مما هو عليه الآن.

تعليمنا في حاجة إلى رجل قوي في مخططاته، وقراراته، وتعميماته الصارمة بتطبيق هذه القرارات على جميع المناطق التعليمية بلا استثناء، لتطهيرها من مناهج المتطرفين من الإخوان وغيرهم، ومن المنهج الخفي لبعض المعلمين والمعلمات المعتنقين لهذا الفكر، نريد مناهجنا تواكب العصر والمستجدات الحياتية، ونريد معلمين ومعلمات لا يعتنقون مبادئ التكفير، وتفخيخ العقل، ثم تفخيخ «المؤخرات»، نريد إدخال مناهج جديدة كالفلسفة، والمنطق، وعودة الأنشطة اللاصفية، بأسلوب مختلف يفتح المواهب، ويحفز الإبداع، نريد عودة المسرح، وعودة الموسيقى التي كانت تدرَّس في فترة الثمانينات، ولم يخرج علينا مكفرون، ولم نرَ إرهابيين، والمساجد عامرة بالمصلين، والناس تعرف دينها جيداً قبل أن نرى هذه الأوجه المفزعة التي هبّت تعزي الناس، وتلمز الوزير الجديد بالسوء، وتحوقل وتستنكر عليه الوزارة. هنا مربط الفرس لأنهم يعلمون جيداً أن هذا الوزير الجديد سيُحدث ما لا يريدون، وستتقوض عروشهم التي صنعوها على جثث الناس ودمائهم، وثبتوها بسلب عقول الناس بكذبهم وهرطقاتهم.

نريد أن يكون الوطن أولوية بنشيده الصباحي، وتعزيزه بالانتماء الوطني لا الانتماء الأممي. نريد ألا يأتي محاضرون ومحاضرات من نفس أقسام مكاتب الإشراف التربوي قسم التوعية الإسلامية لوعظ المعلمين والمعلمات، والطلبة والطالبات، وإهدار «4 أو 5 حصص» من وقت التلاميذ هم أحق بها مع معلمهم في مراجعة، أو حل أنشطة، أو إقامة مسابقة، عاشت المدارس في كآبة بتكفين الموتى، وإحياء الجنائز، وأناشيد الجهاد، وكأن هذه المدارس موعودة بمعارك لم تكن إلا وهمية صنعها الإرهابيون فكراً، ثم غرروا بتلاميذنا في كل مكان ليصنعوها حقيقة، ويقدموا القرابين من أبنائنا على مدى خريطة الوطن الإسلامي خصوصاً العربي. لم يفكروا بتقديم المخترعين من أطباء ومهندسين، وفنيين، وصناع، ومهنيين، بل حرضوهم على هجر هذه العلوم لخدمة مشروعهم في السيطرة على الوطن، وتسببوا في تراجعه وتخلفه، وكأن الله خلق الحياة للتدمير ولم يخلقها للتعمير، تناسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لو قامت القيامة وفي يد أحكم فسيلة فليزرعها»، هذا هو الدين الذي يحث على عمارة الأرض لا دمارها، وهذا ما يتمناه كل المواطنين الصادقين لهذه الأرض وهذا الوطن. التركة ثقيلة في التعليم لكن لا صعوبة إذا ما اجتمعت الإرادة والقوة والتنفيذ، مع ضرورة إبعاد كل الكوادر الإدارية التي تعبث في السر والعلن، وهم معروفون، تفضحهم عباراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفضحهم تهديداتهم، وتفضحهم أفكارهم المتجرثمة بداء الكره، والحقد، لكل تطوير، وكل تنوير.

القوة في تنفيذ القرار، ومتابعته، والحزم مع كل المخالفين والرافضين من الوزارة وخارجها، هما الطريق إلى غد مقبل يحمل لنا بمشيئة الله بشائره، بسواعد جيل نقي لا يعرف إلا العمل، فكره لله ثم الوطن

* نقلاً عن "الحياة" السعودية