إحباط تهريب 3 ملايين قرص "إمفيتامين" في شمال السعودية

أحبط حرس الحدود السعودي تهريب أكثر من 3 ملايين حبة إمفيتامين في شمال المملكة. وقالت مديرية حرس الحدود في بيان لها، اليوم الأحد، إن دورياتها في منطقة تبوك (شمال السعودية)، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و596 ألف قرص إمفيتامين، وذلك عبر الاستحكامات الأمنية للحدود الشمالية للمملكة.

وأضافت في بيانها: "تم رصد وضبط السيارة الناقلة (جيب شاص) عند محاولتها تجاوز الساتر الحدودي غرب حالة عمار؛ وتم القبض على سائقها (أردني الجنسية)، بعد ضبط المواد المخدرة بحوزته، كما تم القبض على شخصين سعوديين، بعد ثبوت علاقتهما باستقبال المواد المخدرة، وقد تمت إحالة المتهمين في هذه الجريمة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية".