إغلاق 8 مقاهي في السعودية سمحت بالتدخين

أغلقت أمانة جدة (غرب السعودية)، 8 مقاهي بسبب سماحها للزبائن بالتدخين داخل الأماكن المغلقة. وقالت في بيان اليوم الأحد: "أغلقت بلدية الجامعة الفرعية 3 مقاهٍ مخالفة لقرار منع التدخين داخل الأماكن المغلقة، وجار العمل على فصل التيار الكهربائي عن المقاهي والرفع عنها للمحافظة".

وأضافت في بيانها: "بينما أغلقت فرقتان من بلدية الشرفية خمسة مقاهٍ مخالفة لقرار منع التدخين في الأماكن المغلقة، وذلك في الشرفية وبني مالك".

من جهة أخرى، تطرق البيان إلى الجولات التي قامت بها بلدية بريمان الفرعية، ونتج عنها ضبط مستودع داخل حي سكني مخالف لشروط البلدية، حيث تبين عدم وجود رخصة للموقع مع وجود 15 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، ورصد في الموقع تخزين مواد أولية منها زيوت ومواد أولية تستخدم للكعك وعثر على مواد منتهية الصلاحية، حيث تم سحب الشاحنة التي تقوم بتنزيل المواد لمخالفتها شروط البلدية وأغلق الموقع في حينه.