جامعة بريطانية تنفذ حواراً ثقافياً عن الرسول محمد

شهدت جامعة برونيل Brunel University (غرب لندن) قبل أيام حواراً ثقافياً بين الشيخ خالد بن عبدالرحمن الشايع الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وعدد من طلاب الجامعة من جنسيات متعددة مسلمين وغير مسلمين.

وأوضح الشايع خلال المحاضرة أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأنه سبحانه كلَّف رُسله ببيان المنهج الصحيح لإخلاص الدِّين له جلَّ وعلا، وليقوم الناس بالقسط والعدل، وأن الله أنزل على الرسل كتباً مقدسة لبيان هذا المنهج الرباني.

وأكد الشايع براءة الإسلام من أعمال البغي والاعتداء والظلم والجور، فالإسلام يحفظ الحقوق ولا يهدرها.

وقد شهد الحوار بين الشيخ الشايع والطلاب الحاضرين طرح عدد من الأفكار والرؤى والتساؤلات، خاصة عن التعامل والعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، سواء في المجتمع الأكاديمي، أو في عموم مجالات التعامل. كما شهد الحوار إجابة د. الشايع عن عدد من الشبهات في المجتمع الغربي عن الإسلام وعن الرسول (عليه الصلاة والسلام).