ضبط مصنع ملوث للمياه في جنوب العاصمة الرياض

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في السعودية أحد مصانع الملوثة للمياه في جنوب العاصمة الرياض إثر ضبط مخالفات في خطوط الإنتاج، تمثلت في مواسير نقل مياه متهالكة يظهر عليها الصدأ، ورصد أكثر من 5000 عبوة مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولا تحتوي على بيانات تجارية، مع عدم وجود عازل بين المحيط الخارجي وصالة الإنتاج ودخول الحشرات والهواء الملوث، وهو ما ينعكس على سلامة المنتج، ويشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، فيما تم استدعاء مالك المصنع للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، الأحد، أن ذلك أتى بعد تنفيذ فرق الوزارة التفتيشية جولات مكثفة على المصانع والمستودعات التجارية للتحقق من أعمالها، والتصدي لأي ممارسات قد تضرّ بصحة وسلامة المستهلكين، ومعاقبة المخالفين.

وأشارت إلى أنه لُوحظ على المصنع الذي يقع في حي الشفا أن صالة الإنتاج غير مهيأة بسبب وجود مخلفات وترسبات للمياه في داخلها وبقاء خزانات المياه بشكل مكشوف، إضافة إلى وجود تشققات في أرضيتها.

وأكدت الوزارة أن الفرق رصدت عدم وجود مصائد حشرية في الموقع؛ ما أدى إلى انتشار الحشرات داخله، إلى جانب ربط "مواسير" التغذية للمياه بسلك معدني يظهر عليه الصدأ أيضاً، وقيام العاملين في المصنع بغسل العبوات بالماء العادي والصابون بشكل يدوي قبل تعبئتها.

وشددت على أن الفرق ضبطت خلال مداهمتها للمصنع عوازل قديمة لماء يخصّ مصانع أخرى داخل المستودعات، ووجدت عينات لعبوات مياه سعة 330 مل بخطوط إنتاج متوقفة غير قابلة للاستهلاك الآدمي.