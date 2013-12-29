"زيارة صحفية" لفتح ملف هيئة الأمر بالمعروف السعودية

تعرض قناة العربية يوم الاثنين الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية الحلقة الأولى من برنامج "زيارة صحفية"، والذي سيستضيف عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية.

وتتناول الحلقة التي ستظهر بأسلوب مختلف الدور الذي تقوم به الهيئة في المملكة، وسمعتها في الداخل والخارج، ومرحلة الإصلاح التي تعيشها هذه الهيئة المثيرة للجدل.

ويجيب رئيس الهيئة عن تساؤلات حول بعض القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في السعودية، حيث سيتجول رئيس الهيئة برفقة كاميرا "زيارة صحفية" في الأسواق والمطاعم في العاصمة الرياض، وسيحاور المواطنين.

البرنامج الجديد من إعداد وتقديم الزميل أحمد الطويان.