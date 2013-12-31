مفتٍ سعودي يحرم استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة

حرم عضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية السعودية، خلف المطلق، استخدام الجوال.

أثناء الانشغال بقيادة السيارة، جاء ذلك خلال استقباله وفد شباب إعلام الشرقية أمس، ومباركته حملة توعوية تحمل شعار "لا تكن أسيراً لجوالك".

وأوضح أن الدين أتى بحماية الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والعرض والمال. وأشار إلى أن استخدام الجوال أثناء القيادة قضية بالغة الخطورة، لأن قيادة السيارة تستدعي الانتباه وحفظ السائق والركاب والممتلكات الخاصة والعامة، ويجب أن نوليها عناية وتركيزاً.

ولفت المطلق إلى أن الأسر تغيرت طريقة تعاملها، نظراً لانشغالها بتلك الأجهزة الذكية، وبها سلبيات خطيرة تسببت في حوادث وضعف التحصيل الدراسي والطلاق وتفكك الأسر، وانشغال الناس بعضهم عن بعض، وطلب المعيشة والبناء والتحصيل.