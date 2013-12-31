2433 مخالفة على محلات تأجير المركبات في الرياض

حملة أمنية قام بها قسم مرور العاصمة السعودية الرياض على محلات تأجير السيارات بعد إعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

ورصدت "العربية" مصادرة مرور الرياض ما يزيد على 2433 مركبة مخالفة، خلال الأيام العشرين الماضية، من بينها مطلوبة أمنياً، وتم إغلاق 40 شركة.

هذه الحملة تقوم بها إدارة المرور في فترات متقطعة، ويتجاوز مخالفة المحل الواحد أكثر من 10 مخالفات، من أبرزها الوقوف الخاطئ، وعدم وجود التصاريح المسموحة بالعمل، إضافة إلى عدم الإغلاق في الوقت المحدد، ومضبوطات تخالف القوانين يتم ضبطها وإحالتها إلى الجهات المعنية.

يأتي هذا في ظل تأكيدات إدارة المرور أنها لا تقبل بالتفاوض بعد الإرشاد، فالعشوائية وكم المخالفات التي يقوم بها مالكو شركات التأجير، تعتبر - بحسب إدارة المرور - جريمة قانونية تستحق غرامة مالية بلا تردد أو نقاش.