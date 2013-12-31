259 مخالفة سياحية على منشآت في السعودية

كشف تقرير للهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية عن ضبط 259 مخالفة في الأنشطة السياحية خلال الشهر الهجري الماضي، تم التحقيق في 29 مخالفة منها، ليرتفع إجمالي المخالفات التي ضبطت من بداية نقل الاختصاص من وزارة التجارة في منتصف رمضان 1431هـ وحتى نهاية شهر شوال الماضي إلى 11507 مخالفات.

وتعاملت الهيئة مع من حضروا للفروع وعددهم 3521 مخالفاً، وتم التحقيق معهم ومراعاة ظروفهم تقديراً لهذا التواصل الإيجابي منهم، إلا أن مخالفي التشغيل لمنشآت الإيواء السياحي الذين لم يحضروا لفروع الهيئة للمدافعة عن ضبط المخالفة، وتوضيح سبب عدم وجود اشتراط الخدمة أو الترخيص، فقد فقدوا فرصة الدفاع عن حقهم الذي أتاحته الهيئة لهم.

وأشار تقرير الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة إلى أن غالبية المخالفات التي ضبطت خلال شهر محرم تركزت في عدم وجود ترخيص التشغيل في قطاع الإيواء السياحي، حيث بلغ عدد المخالفات فيه 222 مخالفة، منها 186 مخالفة للوحدات السكنية المفروشة، و36 مخالفة للفنادق، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المخالفات في قطاع الإيواء السياحي إلى 10769 مخالفة، منها 2320 للفنادق، و8449 للوحدات السكنية المفروشة.

وبالنسبة لمنظمي الرحلات السياحية، فقد بلغ إجمالي مخالفاتهم 16 مخالفة حتى نهاية شهر محرم الماضي، كما ضبط عدد 21 مخالفة على وكالات السياحة والسفر، ليرتفع بذلك عدد مخالفات الوكالات إلى 571 مخالفة.

وتطرّق التقرير إلى تراخيص التشغيل وشهادات التصنيف التي أصدرت خلال شهر محرم الماضي في قطاع الإيواء السياحي.